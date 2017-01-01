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Меркель приедет в Москву, чтобы обсудить Украину и Ближний Восток

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Ангела Меркель посетит Москву с рабочим визитом 11 января.
Канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
EPA/UPG

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию 11 января. Она прибудет по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

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Сообщается, что политики обсудят международную повестку дня, в частности ситуацию в Сирии, Ливии, и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, лидеры Германии и России обсудят ситуацию в Украине.

“Будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского “Комплекса мер“ от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 го​да в Париже,“ - отметили в Кремле.

Напомним, лидеры ЕС призвали избегать конфликта в Ираке

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Теги: Меркель, Путин, Ближний Восток
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