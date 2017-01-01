Россия начала поставки нефти в Белоруссию

Российская сторона возобновила подачу нефти на территорию Белоруссии.

Замглавы концерна “Белнефтехим“ Владимир Сизов заявил, что прокачка российской нефти на белорусские Нефтеперерабатывающие заводы возобновлена. Об этом сообщает издание БЕЛТА.

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“Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО “Нафтан“. По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки, в том числе для Мозырского НПЗ“, - сообщим Сизов 4 января.

Относительно условий поставки нефти из России замглавы “Белнефтехима“ отметил, что они будут определены в результате переговорного процесса.

Так, в понедельник, 6 января, представители концерна “Белнефтехим“ в комментариях российским СМИ заявили, что поставки нефти на белорусский НПЗ “Нафтан“ возобновлены, на предприятие с вечера 4 января поступило 26,5 тысяч тонн сырья.

Нефть из России поступает на ОАО “Нафтан“, после возобновления поставок с 17 часов 4 января на предприятие поступило 26,5 тысяч тонн нефтяного сырья. НПЗ сохраняет минимальную загрузку, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Белоруссия перестала получать нефть от России

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