Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия начала поставки нефти в Белоруссию

Комментариев: 0
Российская сторона возобновила подачу нефти на территорию Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Президент РФ Владимир Путин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Президент РФ Владимир Путин
EPA/UPG

Замглавы концерна “Белнефтехим“ Владимир Сизов заявил, что прокачка российской нефти на белорусские Нефтеперерабатывающие заводы возобновлена. Об этом сообщает издание БЕЛТА

Читай также: Дочь Сулеймани пообещала отомстить США и Израилю за убийство отца

Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО “Нафтан“. По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки, в том числе для Мозырского НПЗ“, - сообщим Сизов 4 января.

Относительно условий поставки нефти из России замглавы “Белнефтехима“ отметил, что они будут определены в результате переговорного процесса.

Так, в понедельник, 6 января, представители концерна “Белнефтехим“ в комментариях российским СМИ заявили, что поставки нефти на белорусский НПЗ “Нафтан“ возобновлены, на предприятие с вечера 4 января поступило 26,5 тысяч тонн сырья.

Нефть из России поступает на ОАО “Нафтан“, после возобновления поставок с 17 часов 4 января на предприятие поступило 26,5 тысяч тонн нефтяного сырья. НПЗ сохраняет минимальную загрузку, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Белоруссия перестала получать нефть от России

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Белоруссия, Россия, Нефть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь