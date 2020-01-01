Президент Хорватии повторил тезисы новогоднего выступления Зеленского

Новоизбранный глава балканского государства пообещал не играть на противоречиях граждан.

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Новоизбранный президент Хорватии Зоран Миланович в своем первом выступлении озвучил тезисы, сходные с теми, которые высказал в новогоднем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на местные СМИ.

Хорватские граждане избрали меня президентом всех граждан, хорватов и тех, кто ими не является, и я этому очень рад, - сказал Миланович.

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Он пообещал не обманывать граждан “сладкими словами о единстве“, но отметил, что не станет намеренно наносить удары по болевым точкам хорватов.

Что я постараюсь сделать, - это достичь результата без необходимости намеренно причинить боль, слышать и прислушиваться ко всем, поддерживать диалог, осознавая, что есть разные мировоззрения, предрассудки, от которых даже я не застрахован, потому что я обычный человек. Давайте объединимся в наших различиях, - отметил Миланович.

Напомним, президент Владимир Зеленский в своем новогоднем поздравлении призвал украинцев объединиться, независимо от взглядов на историю, политических идеалов и языка общения.

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