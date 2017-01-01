В Беларуси пьяная журналистка вела прямой эфир с "Забега трезвости"

Комичное видео опубликовали в социальных сетях.

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В Беларуси журналистка одного из местных телеканалов Елена Козлова оскандалилась, выйдя в прямой эфир в нетрезвом виде. Пикантности этому факту добавило то, что девушка снимала сюжет о “Забеге трезвости“.

В кадре телеканала СТВ зафиксировано, как журналистка не может собраться с мыслями, читает текст с листочка, раньше необходимого начинает говорить, перебивая предварительно снятые фрагменты репортажа, а затем и вовсе сбивается, не в состоянии разобрать написанный для нее текст.

Прямой эфир прервал сам телеканал, заметив неадекватность Козловой.

Напомним, в Хорватии открылся музей похмелья, где раздают “пьяные очки“. Молодых основателей музея вдохновила история их товарища, который после пьянки проснулся с педалью от велосипеда в кармане.

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