Опубликованы фото масштабного ДТП в Словакии, где пострадали украинцы

В результате массового ДТП, два украинца попали в больницу.

6 января, в Словакии, произошла массовая авария. ДТП случилось в направлении Прешова - Попрада. Об этом сообщают словацкие СМИ.

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Известно, что в ДТП пострадали больше десяти человек , среди них были и пятеро украинцев. Авария произошла на автодороге D1. Столкнулось 17 автомобилей, два микроавтобуса и автобус. На месте работают 14 бригад спасателей с Левоче, Попрады и Прешова.



Двух украинцев, пострадавших в аварии, доставили в клинику. У них незначительные травмы. Известно, что украинцы возвращались из Праги и направлялись на Львовщину.





Напомним, на Закарпатье авто сбило двоих детей и женщину.

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