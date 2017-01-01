Опубликованы фото масштабного ДТП в Словакии, где пострадали украинцы
6 января, в Словакии, произошла массовая авария. ДТП случилось в направлении Прешова - Попрада. Об этом сообщают словацкие СМИ.
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Известно, что в ДТП пострадали больше десяти человек , среди них были и пятеро украинцев. Авария произошла на автодороге D1. Столкнулось 17 автомобилей, два микроавтобуса и автобус. На месте работают 14 бригад спасателей с Левоче, Попрады и Прешова.
Двух украинцев, пострадавших в аварии, доставили в клинику. У них незначительные травмы. Известно, что украинцы возвращались из Праги и направлялись на Львовщину.
Напомним, на Закарпатье авто сбило двоих детей и женщину.
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