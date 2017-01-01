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Пожар в хосписе в Польше: есть погибшие

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Причиной пожара, вероятно, стал брошенный окурок. В результате возгорания погибли три человека, более 20 пострадали.
В Польше произошел пожар в хосписе, есть погибшие и пострадавшие
В Польше произошел пожар в хосписе, есть погибшие и пострадавшие
rmf24.pl

В хосписе города Хойнице в Польше случился пожар, в котором погибли четыре человека и еще 22 пострадали. Об этом сообщает местное издание RMF24 в понедельник, 6 января.

"В понедельник четыре человека погибли во время пожара в хосписе в Хойнице на Поморье. Среди погибших женщина и трое мужчин. Пожар начался в 3 утра. Госпитализированы 22 человека", - сказано в сообщении.

Вероятно, пожар вызвал брошенный окурок. Одним из госпитализированных является работник полиции, который отравился дымом, как и остальные. Офицер выводил людей, которым угрожал пожар.

Напомним, что ранее в пожаре под Киевом погибли три человека. В Вышгородском районе на территории дачного кооператива произошел пожар. В результате погибли три человека.

Также сообщалось, что на Запорожье при пожаре погибла мать и двое детей. Молодая мать и ее малолетние дети погибли уже в больнице в результате отравления угарным газом.

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Теги: Польша, пожар, хоспис, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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