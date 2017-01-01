Возле границы Украины замечен самолет-разведчик США

Американский самолет-разведчик совершил пролет вдоль границы Польши и Украины.

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135W был замечен вдоль западной границы Беларуси с Украиной, Польшей и Литвой. Об этом сообщает Украинский Милитарный Портал.

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Данные аэротрекеров показали, что самолет Воздушных Сил США совершил пролет 6 января.



Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Напомним, беспилотник США провел разведку у границ Крыма и Донбасса.

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