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Возле границы Украины замечен самолет-разведчик США

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Американский самолет-разведчик совершил пролет вдоль границы Польши и Украины.
Разведывательный самолет Boeing RC-135
Разведывательный самолет Boeing RC-135
wikipedia.org

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135W был замечен вдоль западной границы Беларуси с Украиной, Польшей и Литвой. Об этом сообщает Украинский Милитарный Портал. 

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Данные аэротрекеров показали, что самолет Воздушных Сил США совершил пролет 6 января.

Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.


Напомним, беспилотник США провел разведку у границ Крыма и Донбасса.

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Теги: ВВС США, самолет-разведчик, Белорусь, Польша
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