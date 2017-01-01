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В Туркменистане произошло землетрясение

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Магнитуда землетрясения составила почти 5 баллов. Эпицентр подземных толчков был на глубине 49 км, в 38 км от города Тюркменбаши.
В Туркменистане произошло землетрясение магнитудой почти 5 баллов
В Туркменистане произошло землетрясение магнитудой почти 5 баллов
Flickr/ Matt Katzenberger

В Туркменистане зафиксировали землетрясение магнитудой в 4,9 балла. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр в понедельник, 6 января.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 49 километров, в 38 километрах от Тюркменбаши, с населением в 68 тысяч жителей, и за 268 километров от Баку с населением в 1,1 млн жителей.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Напомним, ранее у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение. А в Канаде за день произошло пять землетрясений.

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Теги: Туркменистан, Землетрясения
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Источник: korrespondent.net

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