Школьницам до 14 лет запретят носить хиджаб в Австрии

Решение о расширение запрета на хиджаб приняло новое коалиционное правительство Австрии. Так государство борется за то, чтобы девочки росли без принуждения.

В Австрии запретят хиджаб для школьниц до 14 лет pixabay.com

В Австрии школьницам младше 14 лет запретили носить хиджаб. Такое положение содержится в коалиционном правительственном пакте между Австрийской народной партией и партией Зеленые, передает Укринформ в понедельник, 6 января.

"Нужно создать базовые условия, чтобы дети росли без принуждения (как например, ношение платка). Задача государства - помогать девушкам и молодым женщинам и поддерживать их в саморазвитии. Для этого нужны меры по защите девочек, а также расширение существующего запрета на платки для школьниц в возрасте до 14 лет", - сказано в пакте.

Также планируется увеличить количество проверок в исламских учебных заведениях на предмет контроля программ и методов преподавания. Предусмотрен и ряд мероприятий, направленных на борьбу с распространением политического ислама в Австрии.

Напомним, что ранее иранка получила 20 лет тюрьмы за снятый платок. Женщина призналась, что сняла обязательный исламский головной платок, желая выразить протест.

Также сообщалось, что мусульманке выплатят $120 тыс. за приказ снять хиджаб в тюрьме. Тюремщики заставили женщину снять хиджаб, когда она оказалась в тюрьме, потому что пропустила слушание по делу о нарушении правил дорожного движения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet