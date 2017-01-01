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30 человек стали жертвами теракта в Нигерии

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Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.
Боевики в Нигерии
Боевики в Нигерии
kokolife.ng


Не менее 30 человек погибли в результате взрыва на северо-востоке Нигерии, еще 35 пострадавших были доставлены в больницу, сообщает Reuters.

Отмечается, что взрыв прогремел 6 января на мосту в городе Гамбору на границе с Камеруном.

На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Известно, что в районе активно действуют террористические группировки "Боко Харам" и "Исламское государство".

Члены "Боко Харам" регулярно устраивают теракты в Нигерии. Боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране.

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Напомним, в июле прошлого года боевики "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии расстреляли похоронную церемонию. Тогда погибли 65 человек.

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Теги: теракт, Нигерия, взрыв, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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