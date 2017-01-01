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Евросоюз призвал Иран продолжить выполнение ядерной сделки

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Евросоюз намерен убедить Иран продолжить выполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

В Евросоюзе выразили глубокую обеспокоенность в связи с заявлением Ирана, что он более не будет соблюдать ограничения, установленные Совместным всеобъемлющим планом действий, и призвали Тегеран придерживаться его. 
 
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для Ирана важно вернуться к полному соблюдению ядерного соглашения.
 
"Мы должны убедить Иран, что это – в его собственных интересах", – сказала она.
 
Напомним, 5 января Иран заявил о выходе из ядерного соглашения. Это стало первым ответным шагом на ликвидацию США генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января в Багдаде.

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, Евросоюз
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Источник: ТАСС

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