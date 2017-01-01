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США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки в ООН

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Руководитель иранского внешнеполитического ведомства собирался принять участие в заседании Совбеза ООН.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф


США не выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был приехать 9 января на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Такое решение последовало вслед за усилением напряженности между США и Ираном после того, как в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. 

Напомним, 3 января США провели спецоперацию по ликвидации в районе аэропорта в Багдаде руководителя элитной иранской спецслужбы генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили США в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

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Теги: США, Иран, виза, совбез
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Источник: korrespondent.net

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