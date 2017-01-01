США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки в ООН

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства собирался принять участие в заседании Совбеза ООН.



США не выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был приехать 9 января на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Такое решение последовало вслед за усилением напряженности между США и Ираном после того, как в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Напомним, 3 января США провели спецоперацию по ликвидации в районе аэропорта в Багдаде руководителя элитной иранской спецслужбы генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили США в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

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