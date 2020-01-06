США начали подготовку санкций против Ирака – СМИ

Власти США начали разработку санкций после решения парламента Ирака против американского присутствия в стране.



В администрации американского президента начали разработку ограничительных мер в отношении Ирака в ответ на решение парламента страны о выводе военнослужащих США. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По их информации, если санкции все же будут введены, ведущую роль в них будут играть Министерство финансов и Белый дом.

При этом окончательного решения о санкциях к настоящему времени нет.

Напомним, ранее Совет представителей Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГ.

Как известно, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

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