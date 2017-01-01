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В Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение

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Магнитуда подземных толчков составила 5,7. О погибших и пострадавших или разрушениях не сообщается.
Землетрясение произошло у берегов Папуа-Новая Гвинеи
Землетрясение произошло у берегов Папуа-Новая Гвинеи

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории Новогвинейского моря у побережья Папуа-Новая Гвинеи, сообщают зарубежные СМИ во вторник, 7 января. 
 
Эпицентр подземных толчков располагался в акватории Новогвинейского моря в проливе Витязь в 141 километре севернее города Лаэ.  
 
По интенсивности сотрясений в эпицентре это сейсмособытие оценивается как "интенсивное".
 
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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Теги: Землетрясения, Папуа-Новая Гвинея, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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