Пожары в Австралии: жителям столицы рекомендуют не выходить из дома
В столице Австралии Канберре воздух стал настолько задымленным из-за лесных пожаров, что в понедельник, 6 января, местные власти призвали жителей оставаться дома, сообщает DW.
Людям рекомендуют не выходить из своих домов в течение минимум 48 часов. Столичный аэропорт отменил много рейсов, музеи, магазины и университеты в городе закрыты.
Тем временем на юго-восточном побережье страны прошел дождь, который немного облегчил борьбу пожарных с огнем. Однако в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория все еще горит около 170 пожаров.
"Пожары продолжают гореть и гореть еще на протяжении месяцев", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
На данный момент уже сгорело уже около семи миллионов гектаров территорий, с начала пожаров в стране. Также погибли по меньшей мере 24 человека и сотни миллионов животных.
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Ранее Украина выразила готовность помочь Австралии тушить пожары. Об этом заявили в МИД Украины. По словам Авакова, Украина может отправить в Австралию 200 спасателей.
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