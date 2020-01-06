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В Пентагоне возразили Трампу относительно ударов по Ирану

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Министерство обороны США будет следовать законам военного конфликта, если придется нанести удары по Ирану.
Министр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер

США не будут нападать на иранские культурные объекты, вопреки угрозам Трампа. Об этом накануне вечером заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает во вторник, 7 января, CNN.

"Мы будем следовать по законам военного конфликта", - сказал Эспер журналистам.

Об этом глава Пентагона сказал, комментируя высказывания Трампа о возможных ударах по культурным объектам Ирана:

"Им (иранцам) разрешено убивать наших людей. Им разрешено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. А нам нельзя трогать их объекты культуры? Это так не работает", - сказал Трамп.

Ранее президент США угрожал нанести удары по 52 объектам Ирана в ответ на любое потенциальное нападение, которое может быть совершено после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, 3 января США провели спецоперацию по ликвидации в районе аэропорта в Багдаде руководителя элитной иранской спецслужбы генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили США в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

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Теги: США, Иран, Пентагон, Трамп, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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