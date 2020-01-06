В США водитель обстрелял детей за снежки в его авто

Девочка и мальчик были госпитализированы после того, как их обстрелял водитель автомобиля, в который они бросали снежки.

Двое детей были ранены в американском Висконсине водителем автомобиля, в который они попали снежками. Об этом во вторник, 7 января, сообщает CNN.

Отмечается, что двое детей в возрасте 12 и 13 лет с компанией бросали снежки в проезжающие мимо автомобили. Один из водителей остановился и открыл стрельбу.

Так, водитель белой Toyota, ранил 12-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. Травмы обоих детей не представляют угроз для жизни. Однако, обоих детей госпитализировали. Стрелка разыскивает полиция.

Напомним, в декабре на вечеринке в США произошла стрельба, в ходе которой были ранены 13 человек.

Ранее сообщалось, что в Техасе возле ТЦ произошла стрельба, есть пострадавшие. В результате стрельбы возле ТЦ пострадали четыре человека. Очевидцы сообщили, что нападавших было трое.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet