В Индонезии зафиксировали сильное землетрясение
Информации о пострадавших пока нет.
В Индонезии произошло сильное землетрясение, магнитудой 6,2. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Читай также: В Туркменистане произошло землетрясение
Сейсмологи определили, что эпицентр землетрясения располагался в 315 км к юго-западу от города Медан - центр провинции Северная Суматра. Очаг находился на глубине 30 км.
О пострадавших информации пока нет.
Напомним, в Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.