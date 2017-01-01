В Индонезии зафиксировали сильное землетрясение

Информации о пострадавших пока нет.

Эпицентр землетрясения располагался в 315 км к юго-западу от города Медан Flickr/ Matt Katzenberger

В Индонезии произошло сильное землетрясение, магнитудой 6,2. Об этом сообщила Геологическая служба США.

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Сейсмологи определили, что эпицентр землетрясения располагался в 315 км к юго-западу от города Медан - центр провинции Северная Суматра. Очаг находился на глубине 30 км.

О пострадавших информации пока нет.

Напомним, в Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение.

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