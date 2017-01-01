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Дым от австралийских пожаров достиг Аргентины и Чили

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Жители стран пока не ощущают вреда.
Дым от масштабных пожаров в Австралии достиг территории Аргентины и Чили
Дым от масштабных пожаров в Австралии достиг территории Аргентины и Чили
twitter.com/meteochile_dmc

Дым от масштабных пожаров в Австралии достиг территории Аргентины и Чили. Об этом сообщает чилийская метеослужба MeteoChile в Twitter.

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В службе отмечают, что жители этих стран не ощущают дыма из-за того, что он находится в высоко.

Стоит отметить, что в Австралии сегодня насчитывают около 200 очагов пожара. Миллионы гектаров леса обгорели. Более 1000 домов разрушены в результате пожара.

В Канберре отмечают существенное ухудшение качества воздуха. Людям не рекомендуют выходить из дома.

в Австралии сегодня насчитывают около 200 очагов пожара
в Австралии сегодня насчитывают около 200 очагов пожара
twitter.com/meteochile_dmc

Напомним, Украина может отправить в Австралию 200 спасателей.

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Теги: пожар в Австралии, пожары, Аргентина, Чили
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