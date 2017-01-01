В Иране рассказали об отношении к ядерному оружию

Тегеран вышел из ядерной сделки, однако не заинтересован в создании ядерного оружия, заявил постпред страны в ООН.

В Иране уверяют, что не стремятся к обладанию ядерным оружием Getty Images

Власти Ирана не стремятся к обладанию ядерным оружием, несмотря на прекращение выполнения ядерной сделки. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, сообщает во вторник, 7 января, ТАСС.

Отмечается, что такое заявление Тахт-Раванчи сделал в эфире телеканала PBS.

"Нет, мы не заинтересованы в создании ядерного оружия. У нас есть очень четкий религиозный запрет на ядерное оружие от нашего верховного лидера", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "защитная доктрина Ирана не предполагает обладание ядерным оружием". "Поэтому мы не хотим обладать ядерным оружием", - добавил он.

Тахт-Раванчи также заверил, что, если Тегеран "вновь будет получать выгоду от ядерной сделки, он вернется к ее выполнению".

НАТО не хочет, чтобы Иран получил ядерное оружие

Напомним, что ранее Иран заявил, что выходит из ядерного соглашения. Ядерные соглашения были заключены в 2015 году. В мае 2018 Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашений. Теперь в Иране заявили, что также снимают с себя обязательства.

Позже в СМИ появилась информация, что ракетные войска Ирана в повышенной боеготовности. США внимательно следят за ситуацией после заявлений Тегерана ответить на убийство генерала Сулеймани.

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