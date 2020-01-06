В Китае обнаружили неизвестный штамм пневмонии: Ученые боятся смертельной эпидемии

7 пациентов находятся в критическом состоянии.

В городе Ухань (Китай) обнаружили неизвестный штамм пневмонии. Уже есть десятки заболевших. Об этом сообщает CNN.

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Неизвестной болезнью уже заразились 59 человек, 7 из них находятся в критическом состоянии.

Вспышка заболевания случилась в конце декабря 2019 года. Ученые боятся, что в Китай вернулась атипичная пневмония, которая бушевала в стране в 2002 году. Тогда за несколько месяцев вирус распространился на 37 стран, погибли 774 человека.

Напомним, в Украине еще один человек скончался от вируса гриппа.

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