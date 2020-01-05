Японцы создали одежду для собак, которая показывает настроение животного

"Умную" одежду представили в Лас-Вегасе.

В Лас-Вегасе представили новую “умную“ одежду для собак, которая способна визуализировать настроение животного. Об этом пишет Engadget.

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Устройство разработала японская компания Langualess.



Датчики на собачьем костюме измеряют пульс животного, анализируют показатели и определяют эмоциональное состояние животного. Затем на LED-дисплее появляется визуализация.



Если горят зеленые лампочки — собака спокойна, красные говорят о напряжении, а вот счастье символизирует радуга.

К устройству можно подключать смартфон и наблюдать, как у животного менялся сердечный ритм за последнее время.



Пока устройство в продажу не поступило, однако разработчики планируют запустить продажи в ближайшее время.

Напомним, в Британии этическое веганство приравняли к религии.

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