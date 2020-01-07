Десятки тысяч людей съехались в родной город убитого генерала и на похоронной церемонии произошла сильная давка.

В Иране во время похоронной процессии по погибшему Касему Сулеймани возникла сильная давка, в которой погибли 35 человек. Об этом во вторник, 7 января, сообщает телеканал IRIB.

Кроме того, 48 человек пострадали.

Отмечается, что инцидент произошел в родном городе Сулеймани Керман на юго-востоке Ирана, куда съехались десятки тысяч людей.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, пострадавшие доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи города.

Cмотрите фотогалерею: В Иране на похоронах Сулеймани погибли десятки людей

Напомним, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить.

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