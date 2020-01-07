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В Иране на похоронах Сулеймани погибли десятки людей

Комментариев: 3
Десятки тысяч людей съехались в родной город убитого генерала и на похоронной церемонии произошла сильная давка.
Похоронная церемония в Иране
Похоронная церемония в Иране

В Иране во время похоронной процессии по погибшему Касему Сулеймани возникла сильная давка, в которой погибли 35 человек. Об этом во вторник, 7 января, сообщает телеканал IRIB.

Кроме того, 48 человек пострадали.

Отмечается, что инцидент произошел в родном городе Сулеймани Керман на юго-востоке Ирана, куда съехались десятки тысяч людей.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, пострадавшие доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи города.

 

 

Напомним, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани

В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить. 

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Теги: Иран, смерть, Похороны
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Spellpusha    07.01.2020, 13:37
Оценка:  +1
Spellpusha
йобані чурки
BROKER666    07.01.2020, 13:30
Оценка:  0
BROKER666
культ личности по-исламски...
Spellpusha    07.01.2020, 13:38
Оценка:  +1
Spellpusha
коли чуркам нічого робити, вони збираються в стадо і топчуть один одного
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