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В Польше готовят закон против российской пропаганды

Комментариев: 3
В Сейме Польши хотят на законодательном уровне запретить России очернять Польшу и готовят законопроект "против российской лжи на тему истории".
В Польше намерены бороться с российской пропагандой
В Польше намерены бороться с российской пропагандой
АВБ

В польском парламенте готовят закон, который запретит распространение российской пропаганды на тему истории Польши. Об этом написала вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска в Twitter.

По ее словам, законопроект "против российской пропаганды, очерняющей Польшу", представят на следующем заседании польского парламента.

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - заявила Кидава-Блоньска.

Как сообщил глава фракции партии Право и справедливость Рышард Терлецкий, сейчас комитет сейма по внешней политике работает над соответствующим документом. По его словам, планируется, что работу над ним завершат в среду.

Напомним, в прошлом году Facebook удалил почти 100 аккаунтов с пропагандой РФ.

Ранее в МИД Украины ответили Польше и Израилю относительно Марша Бандеры.

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Теги: Россия, история, Польша, пропаганда, закон, законопроект
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Vasya_iz_Ivanovo    07.01.2020, 15:10
Оценка:  -7
Vasya_iz_Ivanovo
Если запретят - значит не правы.
solani    07.01.2020, 15:09
Оценка:  -2
solani
Против документов не порешь. Не нравится, что правда всплывает, что не такие беленькие и пушистенькие были во вторую мировую,но документики ,то есть.У всех стран был свой расчет, чего обижаться-то. Что было, то было, не изменить прошлое.
bimba09    07.01.2020, 15:19
Оценка:  +1
bimba09
И это оправдывает кремлевский пиздеж?
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