США заявили об угрозе судам в водах Ближневосточного региона

Американское Морское управление опубликовало предупреждение для коммерческих судов, находящихся в водах Ближневосточного региона.

В Морском управлении США предупредили коммерческие суда, находящиеся в водах Ближневосточного региона, об угрозе со стороны Ирана. Соответствующее заявление во вторник, 7 января, было опубликовано на сайте ведомства.

В документе говорится, что Персидский залив, Ормузский пролив, Оманский залив, Аравийское море, Красное море, Аденский залив и Индийский океан представляют угрозу коммерческим судам из-за действий Ирана и "его марионеток". Предупреждение будет действовать до 10 января, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил 13 вариантов ответа США на убийство генерала Сулеймани. В Тегеране отметили, что даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США.

США, в свою очередь, перебрасывают к Ирану бомбардировщики B-52. Их разместили на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

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