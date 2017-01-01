Словакия возвращает своих солдат домой, а Германия направит войска в другие страны.

Две европейские страны решили вывести войска из Ирака EPA/UPG

Германия и Словакия высказали намерение вывести свои войска из Ирака. Об этом пишет чешский портал IDnes.

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Немецкие войска из Ирака направятся в Иорданию и Кувейт. В составе НАТО в Ираке сегодня несут службу 120 немецких солдат.

Словакия планирует вернуть своих семерых солдат на родину. В Ираке они работают в рамках учебной миссии НАТО.

В Чехии придерживаются другого мнения — солдаты этой страны Ирак покидать пока не будут.

“Чешские солдаты остаются на месте в районе операции. Они находятся на базах, где принимаются соответствующие меры для обеспечения максимальной безопасности“, — заявил директор департамента коммуникации Министерства обороны Ян Пейшек.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США начали подготовку санкций против Ирака.

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