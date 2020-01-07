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Похороны Сулеймани: число погибших в давке превысило 50

Комментариев: 2
На церемонию прощания с убитым иранским генералом пришли десятки тысяч людей, количество погибших в давке растет.
Похороны Сулеймани: число погибших в давке превысило 50
В давке во время церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане погибли более полсотни человек, еще свыше 200 пострадали, сообщает агентство ISNA во вторник, 7 января.
 
"Количество погибших в этом происшествии превышает 50 человек, большинство из них – мужчины", - сообщил глава организации судебной медицины провинции Керман Аббас Амиян.

Из-за давки похороны Сулеймани отложили.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции США в районе аэропорта Багдада.

В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить. 

 

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Теги: Иран, Похороны, давка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВасяизИваново    07.01.2020, 17:36
Оценка:  -3
ВасяизИваново
А это значит, что желающих убить Американцев - много!
Kostos    07.01.2020, 17:46
Оценка:  +7
Kostos
в чем жэж проблема, вань? надо объединяццо? руцке и иранске багатуры. не?
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