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США привели в боеготовность комплексы Patriot на Ближнем Востоке - СМИ

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Американские военные отслеживают возможность ударов иранских беспилотников по базам на Ближнем Востоке.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с возможностью удара иранских беспилотников. Об этом сообщила во вторник, 7 января, телекомпания CNN со ссылкой на двух американских представителей.

"Были указания на то, что мы должны еще более внимательно следить за возникающими угрозами", - заявил один из собеседников телеканала.

По словам другого, "все батареи Patriot и части, развернутые в регионе, находятся в состоянии готовности" в связи с угрозой. По словам этих официальных лиц, войска США на Ближнем Востоке уже на протяжении нескольких дней находятся в состоянии повышенной боеготовности, однако минувшей ночью они проявляли особую бдительность.

Как отметила телекомпания, "США, основываясь на данные разведки, отслеживали возможность удара по американским объектам в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании".

Ранее в Пентагоне заявили, что США не намерены выводить войска из Ирака.

Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани

 

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Теги: Ирак, США, Иран, война в Ираке, военные
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Источник: korrespondent.net

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