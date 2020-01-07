Берлин принял решение по контингенту в Ираке

Германия частично передислоцирует своих военных из Ирака, но Бундесвер готов остаться в стране, если Багдад попросит.

Германия решила временно вывести из Ирака часть военного контингента. Как сообщает агентство DPA во вторник, 7 января, военных из баз в Багдаде и Эт-Тадже перебросят в Кувейти и Иорданию.

"Когда обучение вновь можно будет возобновить, они смогут туда вернуться", - говорится в сообщении министров иностранных дел Германии Хайко Мааса и Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в письме депутатам Бундестага.

При этом главы ведомств уточняют, что Бундесвер готов остаться в стране, если такая потребность возникнет у иракской стороны.

В настоящее время в Ираке находятся около 120 специалистов Бундесвера. Как заявила Крамп-Карренбауэр, трое военнослужащих переброшены из Эт-Таджи в Кувейт, еще 32 - в Иорданию. "Было принято решение передислоцировать их в более безопасное место", - сказала она.

Министр отметила, что ждет от Ирана действий, нацеленных на деэскалацию ситуации в регионе.

По ее словам, немецкие военнослужащие готовы продолжать миссию, если иракское правительство того захочет. Если же Багдад примет окончательное решение о выводе всех иностранных войск, "то это решение ФРГ будет уважать", добавила министр.

Аналогичную позицию высказал Маас. "Нет ни одной страны из числа участников коалиции против ИГ, которая осталась бы в Ираке вопреки его воле", - сказал он.

По словам Мааса, западные партнеры в настоящее время ведут переговоры с иракским правительством на эту тему.

Ранее о выводе своих военных из Ирака сообщили Словакия и Хорватия.

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