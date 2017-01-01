Турецкие военные прибыли в столицу Ливии

Отныне силы ПНС могут сбивать самолеты армии Хафтара, больше "никаких любезностей не будет", заявляют в Триполи.

В столицу Ливии прибыла первая группа турецких военных для поддержки формирований Правительства национального согласия. Об этом во вторник, 7 января, сообщил командующий силами тыловой поддержки Насер Аммар, пишет ТАСС.

"После того, как первая группа турецких войск прибыла в столицу страны, наши силы теперь смогут нанести большой урон ливийской армии", - сказал он.

По словам Аммара, формирования ПНС отныне могут сбивать самолеты Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара, а их ВВС беспрепятственно летают в ливийском небе и имеют возможность наносить удары в тылу противника, "чувствуя поддержку за спиной".

В этой связи он сообщил, что ранее боевая авиация в рамках кампании "Вулкан гнева" подвергла массированным налетам аэродром Эль-Ватыя, причинив серьезный ущерб его инфраструктуре, и намерены бомбить другие базы хафтаровцев, находящиеся на значительном удалении от столицы. "С сегодняшнего дня никаких любезностей не будет", - пообещал командующий.

В то же время СМИ сообщают, что город Сирт и его окрестности находятся под полным контролем армии Хафтара.

Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром.

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