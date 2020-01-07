Тегеран: США совершили акт международного терроризма

Трамп должен извиниться за убийство иранского генерала и сменить курс в отношении страны, заявил Зариф.

Зариф не стал говорить об ответе США на ликыидацию Сулеймани

Ракетный удар США, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, является актом международного государственного терроризма. Об этом заявил во вторник, 7 января, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телекомпании CNN.

"Их [США] дни в регионе сочтены, и не потому, что кто-то предпринимает в их отношении какие-то действия, а потому, что им не рады. Это - акт государственного терроризма, это - акт агрессии в отношении Ирана, и мы дадим ответ. США придется осознать реальность - люди в регионе испытывают гнев, они хотят ухода США", - сказал Зариф.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп должен извиниться за убийство Сулеймани. "Он должен извиниться и сменить курс", - подчеркнул Зариф.

Ему также был задан вопрос относительно того, готов ли Иран в любой момент нанести удар, учитывая, что Тегеран располагает "силами, поддерживающими его сторону" на Ближнем Востоке. "На нашей стороне люди этого региона, а это гораздо важнее", - подчеркнул Зариф, отметив, что американская сторона в свою очередь полагается на "замечательное военное оборудование". "Воюет не замечательное военное оборудование, а люди", - заключил глава МИД Ирана.

Ранее советник Трампа по нацбезопасности заявил, что президент одобрил ликвидацию Сулеймани, поскольку тот готовил атаки на американских военных и дипломатов.

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