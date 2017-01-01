В Австралии вдвое ухудшили оценку числа погибших в пожарах животных

Только в штате Новый Южный Уэльс погибло не менее 800 миллионов животных, считают ученые.

Из-за лесных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных. Об этом сообщает издание HuffPost со ссылкой на эколога из Сиднейского университета Криса Дикмана.

Он отметил, что первоначальная оценка в 480 млн жертв среди животных была слишком скромной и охватывала лишь один штат Новый Южный Уэльс.

"Первоначальная цифра - 480 миллионов была основана на данных о млекопитающих, птицах и рептилиях, и это число устарело. Сейчас уже более 800 млн погибших животных только в Новом Южном Уэльсе", - отметил эколог.

По его словам, вышеупомянутая цифра исключает летучих мышей, лягушек и беспозвоночных. С учетом этих цифр, как подчеркивает ученый, потери уже превысили 1 млрд.

Отмечается, что могут быть полностью уничтоженными такие вымирающие виды, как южная лягушка корроби и горные пигмей опоссумы. Под угрозой полного исчезновения оказались и черный какаду, а также два вида мелких сумчатых.

При этом оценки потерь животных в Университете Сиднея не включает домашний скот. В правительстве считают, что потери превысят 100 тысяч животных.

Как сообщалось, Украина выразила готовность помочь Австралии тушить пожары. Об этом заявили в МИД Украины. По словам Авакова, Украина может отправить в Австралию 200 спасателей.

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