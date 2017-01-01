Трамп грозит Ираку санкциями "за неуважение"

США хотели бы когда-нибудь вывести войска из Ирака, но сейчас неподходящий для этого момент, считает Трамп.

Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Ирака, если Багдад поведет себя неуважительно. Об этом он заявил во вторник, 7 января, на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщает ТАСС.

"Я говорил о санкциях, но говорил об этом только в том случае, если к нам отнесутся неуважительно, - сказал он.

При этом он отметил, что США на определенном этапе хотели бы вывести войска из Ирака, однако сейчас неподходящий для этого момент.

Американский лидер также подчеркнул, что вывод американских сил сейчас "был бы худшим из того, что может произойти с Ираком".

Трамп добавил, что Вооруженные силы США будут придерживаться норм международного права в ходе потенциального конфликта с Ираном.

Американский лидер констатировал, что международное право запрещает нанесение ударов по объектам культурного наследия. "В соответствии с различными законами мы должны быть очень осторожными с их культурным наследием. Однако знаете что - мне нравится соблюдать закон", - заявил он.

"Они [иранцы] взрывают наших граждан, а мы должны быть очень нежными с их культурными институтами. Но я нормально к этому отношусь", - добавил Трамп.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США не собираются выводить войска из Ирака.

В то же время, в НАТО сообщили, что временно выведут часть военных из Ирака. В частности, о передислокации уже заявили Словакия, Хорватия и Германия.

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