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Меркель и Трамп обсудили ситуацию в Ираке и Иране

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Телефонный разговор двух лидеров состоялся вечером 7 января. Стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты.
Дональд Трамп и Ангела Меркель провели телефонный разговор
Дональд Трамп и Ангела Меркель провели телефонный разговор
 
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во вторник, 7 января, обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Ирана и Ирака. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
 
Отмечается, что Меркель и Трамп вечером во вторник обсудили напряженную ситуацию вокруг Ирана и Ирака, а также текущую ситуацию в Ливии и политические усилия по разрешению конфликта в этой стране.
 
Напомним, 3 января США провели операцию в Ираке, во время которой ликвидировали главу спецподразделения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
 
В Иране заявили, что у страны есть 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани.
 
В случае атаки Тегерана американский лидер пообещал нанести "быстрый удар" по 52 иранским целям.

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Теги: Ближний Восток, Ирак, США, Иран, Германия, Меркель, Трамп, Дональд Трамп, Телефонные переговоры
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Источник: korrespondent.net

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