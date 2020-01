Дым от пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг южной Бразилии. Об этом 7 января сообщила частная бразильская метеорологическая компания MetSul.

Ранее дым от пожаров в Австралии перейдя Тихий океан достиг Чили и Аргентины.

Наибольшая концентрация дыма наблюдается на границе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул с Уругваем.

Отмечается, что риска для здоровья нет, поскольку дым находится на большой высоте и не влияет на качество воздуха у поверхности.

CLIMA | Imagem do globo terrestre de agora do sat'elite Goes-Leste. Atente pro detalhe no canto extremo esquerdo da imagem. Na borda do planeta na imagem. Est'a marrom a atmosfera. Coisa absurda. Jamais t'inhamos visto algo assim. 'E fumaca extremamente densa sobre o Pac'ifico. pic.twitter.com/dhwv3ngCwW