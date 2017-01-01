База США в Ираке подверглась ракетной атаке
Ответственность за нападение взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.
Военная база Эйн-аль-Асад в Ираке, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась ракетной атаке. Об этом 8 января сообщил телеканал Sky News Arabia.
По данным источника в иракских силовых структурах, по базе были выпущены девять ракет.
Как сообщает Reuters, факт атаки подтвердил американский чиновник. Информации о пострадавших или ущербе на данный момент нет.
Ответственность за обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.
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