База США в Ираке подверглась ракетной атаке

Военная база Эйн-аль-Асад в Ираке, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась ракетной атаке. Об этом 8 января сообщил телеканал Sky News Arabia

По данным источника в иракских силовых структурах, по базе были выпущены девять ракет.

Как сообщает Reuters , факт атаки подтвердил американский чиновник. Информации о пострадавших или ущербе на данный момент нет.

Ответственность за обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.