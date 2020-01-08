Иран атаковал несколько объектов США в Ираке

Обстрелы стали ответом КСИР на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Запуск баллистической ракеты Zelzal во время учений КСИР в Иране (архивное фото)

Иран атаковал несколько американских военных объектов в Ираке баллистическими ракетами. Об этом 8 января сообщила телекомпания ABC.

По словам источника в Белом доме, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака выпустили девять ракет.

По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции заявил, что атака на авиабазу является возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.

Отмечается, что удар был нанесен десятками ракет. Press TV также опубликовал предполагаемое видео ракетного залпа.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Как сообщила пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм, Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке.



"Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности", - заявила спикер американского лидера.

Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани