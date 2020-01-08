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Иран применил баллистические ракеты - Пентагон

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Американское оборонное ведомство прокомментировало удары по военным объектам США в Ираке.
Штаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
AP
 
Иран обстрелял военные базы США в Ираке баллистическими ракетами. Об этом 8 января заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман, сообщает РИА Новости.
 
"Примерно в 5.30 вечера по восточноамериканскому времени (00.30 по киевскому времени) 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против баз военных США и коалиции в Ираке", - заявил Хоффман.
 
По его словам, ракеты были запущены из Ирана.
 
"Их целью были по меньшей мере две иракских военных базы, где расположен персонал ВС США и коалиции - в Аль-Асаде и Эрбиле. Мы работаем над предварительными оценками ущерба", - подчеркнул представитель Пентагона.
 
Он пообещал, что США предпримут "все необходимые меры" для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе.
 
Ранее сообщалось, что Иран атаковал несколько американских военных объектов в Ираке. Ответственность за удар по базе Эйн аль-Асад взял на себя Корпус стражей исламской революции.
 
Президента США Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию.

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Теги: Ирак, США, Иран, ракеты, атака, авиаудар, военная база, Авиабаза
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    08.01.2020, 03:22
Оценка:  0
Колишній-східняк
Третья мировая уже на подходе?
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