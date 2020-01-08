Похороны Сулеймани в Иране: число погибших превысило 50 человек

На площади города Керман для прощания с генералом собрались десятки тысяч людей, что привело к давке.

Число погибших в давке на похоронах Сулеймани возросло

Численность погибших в результате давки во время церемонии прощания с командующим силами специального назначения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулейман достигла 56 человек. Об этом во вторник, 7 января, сообщил глава Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейн Куливанд, передает телекомпания IRIB

Куливанд уточнил, что в давке во время прощания с Сулеймани погибли 56 человек и 213 пострадали.

Ранее сообщалось о 35 погибших . По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое число участников, которые приехали со всей провинции.

Напомним, Сулеймани был убит во время операции США в районе аэропорта Багдада.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet