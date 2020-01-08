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Похороны Сулеймани в Иране: число погибших превысило 50 человек

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На площади города Керман для прощания с генералом собрались десятки тысяч людей, что привело к давке.
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани возросло
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани возросло
 
Численность погибших в результате давки во время церемонии прощания с командующим силами специального назначения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулейман достигла 56 человек. Об этом во вторник, 7 января, сообщил глава Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейн Куливанд, передает телекомпания IRIB.
 
Куливанд уточнил, что в давке во время прощания с Сулеймани погибли 56 человек и 213 пострадали.
 
Ранее сообщалось о 35 погибших. По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое число участников, которые приехали со всей провинции.
 
Напомним, Сулеймани был убит во время операции США в районе аэропорта Багдада.

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Теги: Иран, Похороны, давка, погибли, прощание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    08.01.2020, 04:09
Оценка:  +10
Колишній-східняк
Это же террористический акт чистой воды? Организаторы похорон должны за это ответить. Стадом баранов надо обязательно как-то управлять...
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