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Глава МИД Ирана объяснил атаку на базы США

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Тегеран не стремится к войне, но будет защищать себя против любой агрессии, подчеркнул Джавад Зариф.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф
Глава МИД Ирана Джавад Зариф
 
Действия Ирана являются пропорциональным ответом США на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом в среду, 8 января, написал в Twitter глава иранского МИД Джавад Зариф.
 
"Иран предпринял пропорциональные действия в рамках статьи 51 устава ООН, нанеся удар по базе, с которой было совершено трусливое нападение на наших граждан и высших должностных лиц", - заявил Зариф.
 
По его словам, Иран не стремится к войне, но "будет защищать себя против любой агрессии",
 
Как отмечают СМИ, удары по американским военным базам в Ираке начались в ночь на среду именно в то время, когда 3 января был убит Сулеймани.
 
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января Корпус стражей иранской революции начал операцию возмездия за убийство генерала Сулеймани.
 
Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

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Теги: Ирак, США, Иран, атака, военная база, Авиабаза
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Источник: korrespondent.net

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