Трамп об атаке Ирана: Все в порядке

Американский лидер пообещал сделать заявление по итогам ракетного обстрела военных баз США утром в среду.

Президент США Дональд Трамп утром 8 января по местному времени сделает заявление по поводу атак Ирана на американские базы. Об этом он сообщил в Twitter.

"Все хорошо! Иран запустил ракеты по двумя военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб. Все нормально! У нас самые сильные и лучше всех оборудованные вооруженные силы в мире! Я сделаю заявление в среду утром", - подчеркнул американский лидер.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 января 2020 г.

Как сообщил телеканал Sky News Arabia, в результате обстрела погиб офицер вооруженных сил Ирака, еще пятеро военных получили ранения.

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