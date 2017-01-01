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Трамп об атаке Ирана: Все в порядке

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Американский лидер пообещал сделать заявление по итогам ракетного обстрела военных баз США утром в среду.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп утром 8 января по местному времени сделает заявление по поводу атак Ирана на американские базы. Об этом он сообщил в Twitter.
 
"Все хорошо! Иран запустил ракеты по двумя военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб. Все нормально! У нас самые сильные и лучше всех оборудованные вооруженные силы в мире! Я сделаю заявление в среду утром", - подчеркнул американский лидер.
 
По словам официального представителя Пентагона, Иран нанес ракетные удары по меньшей мере по двум военным базам в Ираке, которые используют США. О пострадавших среди американских военнослужащих не сообщается.
 
Как сообщил телеканал Sky News Arabia, в результате обстрела погиб офицер вооруженных сил Ирака, еще пятеро военных получили ранения. 

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Теги: Ирак, США, Иран, Трамп, атака, Дональд Трамп, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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