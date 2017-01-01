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США "закрыли небо" над Ираном и Ираком

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Невоенным американским самолетам запретили летать над Ираком, Ираном и водами Персидского и Оманского залива.
Федеральное управление авиации (FAA) закрыло воздушное пространство на Ближнем Востоке
Федеральное управление авиации (FAA) закрыло воздушное пространство на Ближнем Востоке
wsj.com

Американское Федеральное управление авиации (FAA) ввело ограничения для невоенных самолетов США "действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского и Оманского залива". Об этом в среду, 8 января, сообщает CNN со ссылкой на заявление управления.

"Федеральная авиационная администрация сегодня ночью выдала сообщение воздушным работникам, в которых определяются ограничения полетов, которые запрещают операторам гражданской авиации США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что FAA продолжит мониторинг событий на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции начал операцию возмездия за убийство генерала Сулеймани.
 
Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

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Теги: Ирак, США, Иран, авиация, воздушное пространство
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Источник: korrespondent.net

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