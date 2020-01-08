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СМИ назвали количество жертв обстрела базы США в Ираке

Комментариев: 3
В результате ракетного обстрела Ираном военной базы США в Ираке погибли 80 человек, утверждают иранские госСМИ и добавляют, что у Ирана есть еще сотня целей в регионе.
Жертвами ракетного обстрела базы США в Ираке стали 80 человек
Жертвами ракетного обстрела базы США в Ираке стали 80 человек

На военной базе США в Ираке погибли 80 человек после ракетного обстрела со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на иранские государственные СМИ сообщает Reuters в среду, 8 января.

Как утверждают иранские медиа, ни одна ракета не была перехвачена. Также иранское государственное телевидение заявило, что Тегеран имеет еще 100 целей в регионе, по которым будет нанесен удар, если Вашингтон предпримет какие-либо меры в ответ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции начал операцию возмездия за убийство генерала Сулеймани.
 
Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

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Теги: Ирак, США, Иран, жертвы, обстрел, военная база, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Via_doloгosa    08.01.2020, 10:19
Оценка:  -1
Via_doloгosa
Американцы разве не вывели всех своих с базы заранее?
Flt    08.01.2020, 10:10
Оценка:  0
Flt
Обе стороны-ОСТАНОВИТЕСЬ.Угроза-Треть я мировая.Последняя....
Via_doloгosa    08.01.2020, 10:19
Оценка:  +1
Via_doloгosa
надеюсь что они читают БМ и услышат тебя
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