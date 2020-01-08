СМИ назвали количество жертв обстрела базы США в Ираке

В результате ракетного обстрела Ираном военной базы США в Ираке погибли 80 человек, утверждают иранские госСМИ и добавляют, что у Ирана есть еще сотня целей в регионе.

На военной базе США в Ираке погибли 80 человек после ракетного обстрела со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на иранские государственные СМИ сообщает Reuters в среду, 8 января.

Как утверждают иранские медиа, ни одна ракета не была перехвачена. Также иранское государственное телевидение заявило, что Тегеран имеет еще 100 целей в регионе, по которым будет нанесен удар, если Вашингтон предпримет какие-либо меры в ответ.

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