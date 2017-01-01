В Иране произошли мощные землетрясения возле атомной станции
Два толчка зафиксированы в районе атомной электростанции "Бушер".
Утром 8 января в Иране были зафиксированы два подземных толчка с разницей в один час. Об этом сообщает американское издание FOX.
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Один толчок магнитудой 4,9 балла произошел в 10 километрах от города Боразжан. Через час толчок 4,5 балла был зафиксирован в 17 километрах вблизи Бораджана, на юге Истраны.
На данный момент о жертвах не сообщается.
Напомним, США "закрыли небо" над Ираном и Ираком.
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