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В Иране произошли мощные землетрясения возле атомной станции

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Два толчка зафиксированы в районе атомной электростанции "Бушер".
В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
FOX

Утром 8 января в Иране были зафиксированы два подземных толчка с разницей в один час. Об этом сообщает американское издание FOX. 

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Один толчок магнитудой 4,9 балла произошел в 10 километрах от города Боразжан. Через час толчок 4,5 балла был зафиксирован в 17 километрах вблизи Бораджана, на юге Истраны.

На данный момент о жертвах не сообщается.

Напомним, США "закрыли небо" над Ираном и Ираком.

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Теги: Иран, землетрясение
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