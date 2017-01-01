Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Иране похоронили генерала Сулеймани

Комментариев: 0
Похороны убитого иранского военного топ-чиновника состоялись днем позже из-за большого количества желающих попрощаться.
Похороны генерала Касема Сулеймани
Похороны генерала Касема Сулеймани
twitter.com/CNN

В Иране в среду, 8 января, состоялись похороны главы спецподразделения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Иранского героя похоронили в его родном городе Кермане, сообщает CNN.

Накануне прошла церемония прощания с Касемом Сулеймани. На улицы вышли миллионы граждан, что привело к давке, в которой погибло 56 человек.

Изначально похороны планировали на 7 января, однако их перенесли из-за большого количества желающих попрощаться с генералом.

В итоге похороны начались утром 8 января.

Напомним, Сулеймани был убит во время операции США в районе аэропорта Багдада.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Иран, Похороны, генерал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь