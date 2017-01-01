В Иране похоронили генерала Сулеймани

Похороны убитого иранского военного топ-чиновника состоялись днем позже из-за большого количества желающих попрощаться.

В Иране в среду, 8 января, состоялись похороны главы спецподразделения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Иранского героя похоронили в его родном городе Кермане, сообщает CNN.

Накануне прошла церемония прощания с Касемом Сулеймани. На улицы вышли миллионы граждан, что привело к давке, в которой погибло 56 человек.

Изначально похороны планировали на 7 января, однако их перенесли из-за большого количества желающих попрощаться с генералом.

В итоге похороны начались утром 8 января.

Напомним, Сулеймани был убит во время операции США в районе аэропорта Багдада.

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