Крушение самолета МАУ: появились данные о гражданстве погибших

МИД Украины обнародовал, из каких стран были люди, погибшие в авиакатастрофе. Большинство - иранцы и канадцы. СМИ также распространили поименный список пассажиров, которые должны были быть на рейсе.

Появились данные о гражданстве погибших в авиакатастрофе в Иране

Появилась информация о гражданстве погибших во время крушения самолета МАУ в Иране в среду, 6 января.

Глава МИД в своем Twitter опубликовал список граждан находившихся на борту.

Иран - 82;

Канада - 63;

Украина - 2 + 9 (экипаж)

Швеция - 10;

Афганистан - 4;

ФРГ - 3;

Великобритания - 3.

В то же время координатор оперативной кризисной группы Государственной консульской службы МИД Украины Максим Коваленко заявил, что "телефон горячей линии 238-16-57 для родственников граждан, которые хотят проверить информацию".

Одновременно на странице Киев Оперативный появились фотографии списка людей, которые должны были быть на борту разбившегося самолета.

Ранее сообщалось, что рейс PS752 Международных авиалиний Украины разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета.

Позже в СНБО заявили, что по имеющимся данным в авиакатастрофе погибли 177 человек, из которых 168 - пассажиры и девять - экипаж. В посольстве Украины в Иране заявили, что исключают версию теракта или ракетной атаки.

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