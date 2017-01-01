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Ряд крупных авиакомпаний приостановили полеты над Ираном

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Полеты над небом Ирана и Ирака, в частности, приостановили малайзийские и французские авиалинии. Росавиация также "за" такое решение.
Ряд авиакомпаний прекратили полеты над Ираном
Ряд авиакомпаний прекратили полеты над Ираном
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Ряд крупных авиакомпаний отказались от полетов в небе над Ираном в связи с авиакатастрофой самолета МАУ, которая унесла 176 жизней, о чем свидетельствуют официальные сообщения перевозчиков в среду, 8 января.
 
Так, авиакомпания Malaysia Airlines объявила об изменении маршрутов полетов в воздушном пространстве Ирана.
 
"В связи с последними событиями, в которые вовлечен Иран, компания отказывается от полетов в воздушном пространстве этого государства", – говорится в сообщении. 
 
Также отмечено, что теперь полеты в Европу и ряд городов не осуществляются и над территорией Ирака.
 
С аналогичным заявлением выступила и авиакомпания Singapore Airlines.
 
Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.
 
Стоит отметить, что Росавиация также рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.
 
Приостановила перелеты и французская Air France над территориями Ирана и Ирака.
 
Напомним, Иран атаковал ракетами военную базу США в Ираке. Погибли 80 человек.
 
Конфликт между США и Ираном заявязался на фоне убийства генерала Касема Сулеймани по приказу американского президента Дональда Трампа.
 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, полет, МАУ, авиакомпании
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Источник: korrespondent.net

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