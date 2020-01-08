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Тегеран прокомментировал удары по базам США в Ираке

Комментариев: 1
В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским объектам в соседнем Ираке. Об ответе США пока неизвестно.
Тегеран считает, что США не должны отвечать на обстрел объектов в Ираке
Тегеран считает, что США не должны отвечать на обстрел объектов в Ираке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал ракетные удары по базам США в Ираке "законной самообороной". Об этом сообщило в среду, 8 января, агентство Reuters со ссылкой на иранское гостелевидение.

"Наши действия были законной самообороной, и США должны избегать их оценки, основанной на иллюзиях", - заявил Зариф.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум военным объектам, которые использовали США. Согласно его данным, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт города Эрбиля. При этом было использовано более десятка ракет.

В то же время, CNN сообщает, что Корпус стражей исламской революции угрожает атаками внутри США, а также против Дубаи в ОАЭ и Хайфы в Израиле, если США решат ответить на ракетные удары Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал несколько американских военных объектов в Ираке. В КСИР удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство Сулеймани.
 
В Пентагоне подтвердили, что две военные базы в Ираке подверглись удару баллистическими ракетами с иранской территории.
 

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Теги: Ирак, США, Иран, война в Ираке, ракетний удар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
OLES555    08.01.2020, 12:29
Оценка:  -6
OLES555
ну где рыгули? хозяина обижают а они молчать.
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