Тегеран прокомментировал удары по базам США в Ираке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал ракетные удары по базам США в Ираке "законной самообороной". Об этом сообщило в среду, 8 января, агентство Reuters со ссылкой на иранское гостелевидение.

"Наши действия были законной самообороной, и США должны избегать их оценки, основанной на иллюзиях", - заявил Зариф.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум военным объектам, которые использовали США. Согласно его данным, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт города Эрбиля. При этом было использовано более десятка ракет.

В то же время, CNN сообщает, что Корпус стражей исламской революции угрожает атаками внутри США, а также против Дубаи в ОАЭ и Хайфы в Израиле, если США решат ответить на ракетные удары Ирана.