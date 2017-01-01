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Появилось видео ракетного залпа Ирана по базе США

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КСИР ударил по базе США в Ираке.
Иран насес удары по военной базе США
Иран насес удары по военной базе США
скриншот

Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по военной авиабазе США на западе Ирака в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Видео ракетного залпа опубликовал иранский телеканал Press TV. 

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Военные силы Ирана ударили ракетами класса "земля-земля" по базе США в городе Айн-аль-Асаде в Ираке. Военную операцию назвали "Мученик Сулеймани".

В КСИР также заявили, что готовы нанести новые удары в случае ответной реакции США.

Иран насес удары по базе США
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Напомним, глава МИД Ирана объяснил атаку на базы США.

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Теги: Иран, США, КСИР, авиаудар
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