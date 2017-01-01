Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Крушение самолета МАУ: Путин направил Зеленскому телеграмму

Комментариев: 0
Российский президент направил украинскому и иранскому коллегам телеграмму с соболезнованиями.
При крушении самолета никто не выжил
При крушении самолета никто не выжил

Президент России Владимир Путин направил президентам Украины Владимиру Зеленскому и Ирана Хасану Роухани телеграммы с соболезнованиями в связи с гибелью людей при крушении украинского пассажирского самолета под Тегераном в среду, 8 января. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", - говорится в телеграмме.

Ранее Зеленский поручил расследовать авиакатастрофу и проверить весь гражданский авиафлот Украины.

Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, Путин, МАУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь